Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.
Дивися повний текст Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7 млрд дол..
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 10:19
Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7 млрд дол..
Додано: Вів 03 сер, 2021 10:31
30 років незалежності, могли б і 30 млрд дати :)
А то якийсь кромний подарунок)
Додано: Вів 03 сер, 2021 10:37
Не зрозумів, що означає безоплатно? Це ж кредит? Чи подарунок?
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:05
Re: Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7..
Как получить свою часть подаренных денег?
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