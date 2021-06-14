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Подарунок до Дня незалежності:
МВФ надасть транш в 2,7...

Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:19

Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

Дивися повний текст Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7 млрд дол..
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:31

30 років незалежності, могли б і 30 млрд дати :)
А то якийсь кромний подарунок)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:37

Україна безоплатно і безумовно отримає понад 2,7 млрд дол.

Не зрозумів, що означає безоплатно? Це ж кредит? Чи подарунок?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:05

Re: Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7..

Как получить свою часть подаренных денег?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:25

Re: Подарунок до Дня незалежності: МВФ надасть транш в 2,7..

  safonovstanislav написав:Как получить свою часть подаренных денег?

На счёт денег не знаю, но новый виток инфляции от выброшенных с вертолёта 650 млрд. вы получите сполна.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:24

враньё ! это обычный транш, названный для пиара "подарок". % платить и возвращать придётся, как все что "дает" мвф
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:36

А МВФ уже официально объявил об этом?:)
rytton
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:41

Боже, какой стыд. На 30-м году независимости годиться тем, что тебе дали денег просто так.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:54

  Марта написав:враньё ! это обычный транш, названный для пиара "подарок". % платить и возвращать придётся, как все что "дает" мвф


Это не обычный транш и не подарок, это международная программа МВФ, для поддержки мировой экономики - деньги распределяются пропорционально участию в МВФ, получают ВСЕ страны члены МВФ, на безвозмездной основе.
Valeriy237
 
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