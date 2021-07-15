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«Українці гинуть за безпеку
Європи»: дипломати 9 країн...

«Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:27

«Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Сенату США.

Дивися повний текст «Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн зробили заяву щодо «Північного потоку-2».
R2
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Не выходит сидеть на трубе, а? Может пора с неё слезать?
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:54

Wild 2006
Следи за своей трубой или ты уже слез с неё?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:46

Вобще нужно ялерным дибилам делать эмбарго как венесуэле а они трубопроводы новые строят
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Поздно пить Боржоми;)))))
rytton
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:37

фрицы как обычно с ватниками делят европу
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:24

С транзитом все понятно , цена прокачки , формула "бери или плати", но вероятно одной из причин постройки сп2, было наличие в Украине значительных газовых хранилищ, наличие которых мешало формировать дефицит газа на европейском рынке.
yegres
 
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