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У Харкові викрили розкрадання
з бюджету міста близько...

У Харкові викрили розкрадання з бюджету міста близько...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:30

У Харкові викрили розкрадання з бюджету міста близько...

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові викрили схему розкрадання з бюджету міста близько 590 млн грн, передбачених на ремонт доріг, постачання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, ремонт техніки комунальників і надання послуг комунальним підприємствам.

Дивися повний текст У Харкові викрили розкрадання з бюджету міста близько 590 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:30

Может я отстал от жизни, но считаю что плюнь в любую трату любого города и попадёшь в откат с вероятностью 90%. И это только банальные закупки, а сколько других более сложных схем ?
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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