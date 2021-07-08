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У Харкові викрили розкрадання з бюджету міста близько...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:30
Пропонуємо до обговорення:
У Харкові викрили схему розкрадання з бюджету міста близько 590 млн грн, передбачених на ремонт доріг, постачання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, ремонт техніки комунальників і надання послуг комунальним підприємствам.
Дивися повний текст У Харкові викрили розкрадання з бюджету міста близько 590 мільйонів гривень
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:30
Может я отстал от жизни, но считаю что плюнь в любую трату любого города и попадёшь в откат с вероятностью 90%. И это только банальные закупки, а сколько других более сложных схем ?
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Igorten
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