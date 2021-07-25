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Авіакомпанія, визнана
найкращою в світі, запускає...

Авіакомпанія, визнана найкращою в світі, запускає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:56

Авіакомпанія, визнана найкращою в світі, запускає...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість польотів буде збільшено за рахунок додаткових рейсів QR297/QR298. Про це повідомляє Аvianews.com.

Дивися повний текст Авіакомпанія, визнана найкращою в світі, запускає додаткові рейси до Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:57

ого, такий звідти наплив ?
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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