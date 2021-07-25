Кількість польотів буде збільшено за рахунок додаткових рейсів QR297/QR298. Про це повідомляє Аvianews.com.
Дивися повний текст Авіакомпанія, визнана найкращою в світі, запускає додаткові рейси до Києва.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 13:56
Авіакомпанія, визнана найкращою в світі, запускає...
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Дивися повний текст Авіакомпанія, визнана найкращою в світі, запускає додаткові рейси до Києва.
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