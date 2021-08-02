Перевірки особистих справ можуть проводиться вибірково.
Дивися повний текст Перевірки претендентів на субсидію: що має право вимагати інспектор соцслужби.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 14:10
Перевірки претендентів на субсидію: що має право...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірки претендентів на субсидію: що має право вимагати інспектор соцслужби.
Додано: Вів 03 сер, 2021 14:10
Итак все уже под микроскопом,банковская тайна отменена.Давайте ещё в холодильник заглянем,так и будет.
Додано: Вів 03 сер, 2021 14:17
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