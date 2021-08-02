RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перевірки претендентів на
субсидію: що має право...

Перевірки претендентів на субсидію: що має право...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:10

Перевірки претендентів на субсидію: що має право...

Пропонуємо до обговорення:
Перевірки особистих справ можуть проводиться вибірково.

Дивися повний текст Перевірки претендентів на субсидію: що має право вимагати інспектор соцслужби.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94794
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:10

Итак все уже под микроскопом,банковская тайна отменена.Давайте ещё в холодильник заглянем,так и будет.
Scotch
 
Повідомлень: 910
З нами з: 01.08.10
Подякував: 124 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:17

  Scotch написав:Итак все уже под микроскопом,банковская тайна отменена.Давайте ещё в холодильник заглянем,так и будет.

Если есть что скрывать -- можно просто не подаваться на субсидию :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4773
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Отримувати субсидію українці будуть за новими...
R2 » Сер 28 лип, 2021 08:05
4 942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 14:16
Scotch
Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 15:28
1 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 15:28
wild2006
Apple видалила додаток для перевірки підроблених...
R2 » Сер 21 лип, 2021 06:35
2 164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 08:55
a_demchenko2010

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.