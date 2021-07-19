Державна прикордонна служба України роз'яснила, як зміняться правила перетину кордону з 5 серпня.
Дивися повний текст З 5 серпня змінюються правила перетину кордону.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:32
З 5 серпня змінюються правила перетину кордону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 5 серпня змінюються правила перетину кордону.
Додано: Сер 04 сер, 2021 06:36
Это нужно было ещё мес. назад делать. Полностью поддерживая решение кабмина!
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