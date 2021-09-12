Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Scholar написав:Конструкция такова, что всё, что нельзя доказать бумажками - может стать объектом контроля с помощью каких-то непрямых методов (неизвестно, какие это будут методы)
Дык в том-то и дело, что какими бумажками?: 1) ЕСЛИ даже на квитанциях по коммуналке ВСЕГДА было написано, что хранить их - ТРИ (!) года; 2) квитанции по покупке-продаже валюты в обменках - ВСЕГДА были НЕ именными (даже сейчас такие выдают), НИЧЕГО ими не докажешь (мне кто-то говорил, мол, да таких - можно под обменкой сколько хошь самых разных набрать!); 3) инфляция/девальвация гривни, В КОТОРОЙ ведется налоговый и прочий учет в Украине за последние годы - "съела" ранее полученные крупные доходы, пересчитанные в валюту: как доказать сейчас, откуда в кубышке АЖ (!) даже 30-50 кило "зелени", купленных когда-то из белых (!) доходов по курсу 4-8 грн./доллар, ЕСЛИ сейчас те доходы, полученные изначально в грн. (даже если их и удастся доказать бумажками) - выглядят при ныненшнем курсе в 27 - смешными, а конвертацию в "те времена" (как написано выше) - НЕ доказать?!
Alex2007 написав:так существует четкий ответ на вопрос или нет: + курсовая разница от покупки-продажи валюты (доллар, евро) облагается налогом для физлица или нет ? , + и как доказать что конкретным физлицом реально покупалась валюта ? - есть пожелтевшие квитанции, но они обезличены
1 -- что мешает получить этот "четкий ответ" от четкого органа -- ДФС? 2 -- никак (если валюта не покупалась официально -- на счет в банк)
А СМЫСЛ, ЕСЛИ их ответ (как заинтересованных лиц, ВСЕГДА трактующих даже "невинные" фразы законов-инструкций СУГУБО в свою пользу, ИСКАЖАЯ нормальную, тем более юридическую логику) - ДЛЯ МЕНЯ ЗАРАНЕЕ ОЧЕВИДЕН?!!! Остается одно (сидя на кубышке), как говорят: "на каждую хитрую ж...пу" - подбирать/искать под каждый конкретный случай тот или иноЙ "болт с левой резьбой", используя легальные (пока что) цивильно-правовые механизмы, напр., такой инструмент как ПОЗЫКА!
Alex2007 написав:что значит "валюта не покупалась официально" - если она покупалась в официальном обменном пункте, то это что не официально, "полуофициально" или как
Мало того, при Яценюке платились в ПФ (или на войну) сбор от покупки валюты, помню еще в квитанциях эти суммы отображались. А решение простое - 10 кило валюты на одного человека можно вывезти без декларирования за раз.
Более того, НЕ просто "валюты", а 10т.евро (НАЛОМ), т.е., по нынешнему курсу - 11800 (примерно) баксов И не просто ВЫВЕЗТИ, НО И ВВЕЗТИ (в ту же "евро-зону") легально! И ЕСЛИ У НАС - можно вывезти и больше, то ЛЕГАЛЬНО ввезти их в "евро-зону" насколько знаю, уже - НЕ получится!
Alex2007 написав:так существует четкий ответ на вопрос или нет: + курсовая разница от покупки-продажи валюты (доллар, евро) облагается налогом для физлица или нет ? , + и как доказать что конкретным физлицом реально покупалась валюта ? - есть пожелтевшие квитанции, но они обезличены
1 -- что мешает получить этот "четкий ответ" от четкого органа -- ДФС? 2 -- никак (если валюта не покупалась официально -- на счет в банк)
А СМЫСЛ, ЕСЛИ их ответ (как заинтересованных лиц, ВСЕГДА трактующих даже "невинные" фразы законов-инструкций СУГУБО в свою пользу, ИСКАЖАЯ нормальную, тем более юридическую логику) - ДЛЯ МЕНЯ ЗАРАНЕЕ ОЧЕВИДЕН?!!! Остается одно (сидя на кубышке), как говорят: "на каждую хитрую ж...пу" - подбирать/искать под каждый конкретный случай тот или иноЙ "болт с левой резьбой", используя легальные (пока что) цивильно-правовые механизмы, напр., такой инструмент как ПОЗЫКА!
Тогда податкивци идут к ПОЗЫЧАЛЬНЫКУ с требованием доказать происхождение средств. Замкнутый круг. Вы до сих пор не поняли гениальную задумку зеленых рэкетиров? В репрессивном налоговом законодательстве, которое обещает Гетьманцев, уберут строки давности и установят презумпцию виновности. Дальше любые ваши сбережения выше 400к гривен по умолчанию считаются черными и будут только две бумажки, которые податкивци примут, как достаточное доказательство белости, это ранее поданная декларация и справка о зарплате - все. Про разные квитанции забудьте, они будут приняты, как недостаточное доказательство.
Читал в новостях, что за неделю декларации подали ДВА человека. Ржал, вспоминал сериал "Альф"
С учетом, что налоговая и сейчас НЕ в состоянии "всех обилетить" своими налоговыми уведомлениями, кого нужно (что журналисты и НЕКОТОРЫЕ "юристы" - советуют самим интересоваться у налоговой, а НЕ должен ЛИ я чего?!), всё больше уверяюсь в том, что вся эта кампания с декларированием изначально задумывалась как раз под отцов и "мам, которые любят скорость", прочих родственников и друзей-"фунтов", чтобы за 2,5/5/9 % отбелить записанные на них за 30 лет чиновниками/судьями/депутатами шикарную недвижимость в Украине и за границей, яхты и автопарки, антиквариат, драгоценности и слитки с сотнями тысяч и миллионами денег... Ну, и что ж, что "под раздачу" попадут "пересични" со своими сравнительно мелкими белыми, серыми и черными сбережениями в кубышке: 1) НЕ могут же депутаты принять закон под конкретный перечень бенефициаров, перечисленных в приложении : ); 2) когда-нить и до "пересичных" "дойдет очередь" у налоговиков! Поэтому, юристы Гетьманцевых и Ко - небось, сейчас корпят над документами, переписывая и обсчитывая "всё, что нажито непосильным трудом" за 30 лет или чуть меньше, ломая голову над тем, что "светить" (и как), а что - нет (мало ли чем всё обернется уже лет через 5), что передать в какой-нить "слепой траст"/продать, а что - наоборот, приобрести: времени ещё для взвешенного решения и оформления промежуточных сделок (если требуются) - год, куда торопиться?!
всё больше уверяюсь в том, что вся эта кампания с декларированием изначально задумывалась как раз под отцов и "мам, которые любят скорость", прочих родственников и друзей-"фунтов", чтобы за 2,5/5/9 % отбелить записанные на них за 30 лет чиновниками/судьями/депутатами шикарную недвижимость в Украине и за границей, яхты и автопарки, антиквариат, драгоценности и слитки с сотнями тысяч и миллионами денег...
У мене така ж думка складається - відбілити свої хабарі, конвертовані у нерухомість, що записана на мам , бабусь і тещ. Тобто я- порядний слуга нОроду на зарплатні, а моя бабуся з мільйонами та маєтками- амністована, тобто теж порядна.
В понимании нормального человека - да. И в суде скорее всего вы будете правы. Но перед тем, как годами доказывать в судах свою правоту, насчитанные податкивцями 18+1,5% сначала придется заплатить. У азировских недобитков своя особая логика.