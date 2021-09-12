Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:49

Scholar написав: change_pm написав: Scholar написав: Делитесь новостями Делитесь новостями

Все ОК! Донт воррі, ше цілий рік є ))) Все ОК! Донт воррі, ше цілий рік є )))



Читал в новостях, что за неделю декларации подали ДВА человека. Ржал, вспоминал сериал "Альф" Читал в новостях, что за неделю декларации подали ДВА человека. Ржал, вспоминал сериал "Альф"

С учетом, что налоговая и сейчас НЕ в состоянии "всех обилетить" своими налоговыми уведомлениями, кого нужно (что журналисты и НЕКОТОРЫЕ "юристы" - советуют самим интересоваться у налоговой, а НЕ должен ЛИ я чего?!), всё больше уверяюсь в том, что вся эта кампания с декларированием изначально задумывалась как раз под отцов и "мам, которые любят скорость", прочих родственников и друзей-"фунтов", чтобы за 2,5/5/9 % отбелить записанные на них за 30 лет чиновниками/судьями/депутатами шикарную недвижимость в Украине и за границей, яхты и автопарки, антиквариат, драгоценности и слитки с сотнями тысяч и миллионами денег... Ну, и что ж, что "под раздачу" попадут "пересични" со своими сравнительно мелкими белыми, серыми и черными сбережениями в кубышке: 1) НЕ могут же депутаты принять закон под конкретный перечень бенефициаров, перечисленных в приложении : ); 2) когда-нить и до "пересичных" "дойдет очередь" у налоговиков! Поэтому, юристы Гетьманцевых и Ко - небось, сейчас корпят над документами, переписывая и обсчитывая "всё, что нажито непосильным трудом" за 30 лет или чуть меньше, ломая голову над тем, что "светить" (и как), а что - нет (мало ли чем всё обернется уже лет через 5), что передать в какой-нить "слепой траст"/продать, а что - наоборот, приобрести: времени ещё для взвешенного решения и оформления промежуточных сделок (если требуются) - год, куда торопиться?!