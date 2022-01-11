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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:47

  moveton написав:
  _hunter написав:Так это не те декларации :lol: -- годовую -- только физики сдают.

Какая разница? Физики сдают по одной форме, ФЛП несколько по другой, но суть та же: отчёт о своих доходах и выплаченных (или хотя бы обещание выплатить) налогах. ///

Ну а к вопросу считается ли доход от продажи подтверждённым всё это относится очень косвенно. По логике, раз для покупки облигаций фигмон проверяет доходы, то их продажа - это тоже белый доход, ///

С точки зрения обывателя -- да, никакой разницы. А вот с точки зрения банка... -- физику с годовой декларацией на лям банк этот лям в кредит лет на 5 даст вообще без проблем. А ФОПу -- шиш.

Касательно квестов с финмоном для покупки облигаций: этот случай -- "копил человек 10 лет сумму для покупки одной бумаги" -- сильно отличается от профиля доходов типичного покупателя => повышенный риск => задаем дополнительные вопросы.

Ну и касательно "прошел проверку для покупки = чист аки младенец" -- это же _разные_ финмоны -- и проверка финмона банка совсем не указ финмону государства (ака налоговая).

Как-то так...
_hunter
 
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