Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

moveton написав:
Какая разница? Физики сдают по одной форме, ФЛП несколько по другой, но суть та же: отчёт о своих доходах и выплаченных (или хотя бы обещание выплатить) налогах. ///
Ну а к вопросу считается ли доход от продажи подтверждённым всё это относится очень косвенно. По логике, раз для покупки облигаций фигмон проверяет доходы, то их продажа - это тоже белый доход, ///
С точки зрения обывателя -- да, никакой разницы. А вот с точки зрения банка... -- физику с годовой декларацией на лям банк этот лям в кредит лет на 5 даст вообще без проблем. А ФОПу -- шиш.
Касательно квестов с финмоном для покупки облигаций: этот случай -- "копил человек 10 лет сумму для покупки одной бумаги" -- сильно отличается от профиля доходов типичного покупателя => повышенный риск => задаем дополнительные вопросы.
Ну и касательно "прошел проверку для покупки = чист аки младенец" -- это же _разные_ финмоны -- и проверка финмона банка совсем не указ финмону государства (ака налоговая).
Как-то так...