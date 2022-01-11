Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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_hunter написав:Так это не те декларации -- годовую -- только физики сдают.
Какая разница? Физики сдают по одной форме, ФЛП несколько по другой, но суть та же: отчёт о своих доходах и выплаченных (или хотя бы обещание выплатить) налогах. ///
Ну а к вопросу считается ли доход от продажи подтверждённым всё это относится очень косвенно. По логике, раз для покупки облигаций фигмон проверяет доходы, то их продажа - это тоже белый доход, ///
С точки зрения обывателя -- да, никакой разницы. А вот с точки зрения банка... -- физику с годовой декларацией на лям банк этот лям в кредит лет на 5 даст вообще без проблем. А ФОПу -- шиш.
Касательно квестов с финмоном для покупки облигаций: этот случай -- "копил человек 10 лет сумму для покупки одной бумаги" -- сильно отличается от профиля доходов типичного покупателя => повышенный риск => задаем дополнительные вопросы.
Ну и касательно "прошел проверку для покупки = чист аки младенец" -- это же _разные_ финмоны -- и проверка финмона банка совсем не указ финмону государства (ака налоговая).
_hunter написав:С точки зрения обывателя -- да, никакой разницы. А вот с точки зрения банка... -- физику с годовой декларацией на лям банк этот лям в кредит лет на 5 даст вообще без проблем. А ФОПу -- шиш.
Кредит - это уже оценка риска не отдачи. Тут банк может хоть по звёздам гадать. Мы же говорим про доказательство происхождения средств. Какая разница платились с этих средств налоги, как физик или, как ФОП? Их даже налоговая в одну справку для физика объединяет, только что код дохода разный.
_hunter написав:Касательно квестов с финмоном для покупки облигаций: этот случай -- "копил человек 10 лет сумму для покупки одной бумаги" -- сильно отличается от профиля доходов типичного покупателя => повышенный риск => задаем дополнительные вопросы.
Да ну. Что такого не обычного, что раньше держал на депозитах, а теперь, когда проценты на них стали ниже плинтуса, а облигации купить, наоборот, появилась возможность, решил вложить деньги несколько другим способом? И что такое риск для банка в плане проверки были ли уплачены с этих средств налоги?
_hunter написав:Ну и касательно "прошел проверку для покупки = чист аки младенец" -- это же _разные_ финмоны -- и проверка финмона банка совсем не указ финмону государства (ака налоговая).
Да то и оно, что разные. Они даже в разных банках разные. Поэтому исходный вопрос "Для физика деньги от продажи или от погашения овгз - это источник для финмона или нет?" нужно сильно уточнять и спрашивать у того конкретного финмона, для которого нужен источник. Судя по тому, что задававший молчит, он уже туда пошёл
_hunter написав:С точки зрения обывателя -- да, никакой разницы. А вот с точки зрения банка... -- физику с годовой декларацией на лям банк этот лям в кредит лет на 5 даст вообще без проблем. А ФОПу -- шиш.
Кредит - это уже оценка риска не отдачи. Тут банк может хоть по звёздам гадать. Мы же говорим про доказательство происхождения средств. Какая разница платились с этих средств налоги, как физик или, как ФОП? Их даже налоговая в одну справку для физика объединяет, только что код дохода разный.
_hunter написав:Касательно квестов с финмоном для покупки облигаций: этот случай -- "копил человек 10 лет сумму для покупки одной бумаги" -- сильно отличается от профиля доходов типичного покупателя => повышенный риск => задаем дополнительные вопросы.
Да ну. Что такого не обычного, что раньше держал на депозитах, а теперь, когда проценты на них стали ниже плинтуса, а облигации купить, наоборот, появилась возможность, решил вложить деньги несколько другим способом? И что такое риск для банка в плане проверки были ли уплачены с этих средств налоги?
_hunter написав:Ну и касательно "прошел проверку для покупки = чист аки младенец" -- это же _разные_ финмоны -- и проверка финмона банка совсем не указ финмону государства (ака налоговая).
Да то и оно, что разные. Они даже в разных банках разные. Поэтому исходный вопрос "Для физика деньги от продажи или от погашения овгз - это источник для финмона или нет?" нужно сильно уточнять и спрашивать у того конкретного финмона, для которого нужен источник. Судя по тому, что задававший молчит, он уже туда пошёл
Так отдел оценки рисков в банке один и тот же -- поэтому _во всех случаях_ декларация ФОПа имеет меньшую "ценность", чем она же, но физика.
Необычного тут то, что сумм деклараций/справок за последний год (максимум два) не хватает не хватает на покупку бумаг -- и нужно их аж за 10 лет набирать. В любом случае -- это вопросы к конкретному банку -- и я не вижу смысла их тут обсуждать...
Ну да -- я и уточнил. Но человек то ли надеялся на ответ "конечно источник -- не парься", то ли так -- просто накинул и ушел...
_hunter написав:С точки зрения обывателя -- да, никакой разницы. А вот с точки зрения банка... -- физику с годовой декларацией на лям банк этот лям в кредит лет на 5 даст вообще без проблем. А ФОПу -- шиш.
Кредит - это уже оценка риска не отдачи. Тут банк может хоть по звёздам гадать. Мы же говорим про доказательство происхождения средств. Какая разница платились с этих средств налоги, как физик или, как ФОП? Их даже налоговая в одну справку для физика объединяет, только что код дохода разный.
_hunter написав:Касательно квестов с финмоном для покупки облигаций: этот случай -- "копил человек 10 лет сумму для покупки одной бумаги" -- сильно отличается от профиля доходов типичного покупателя => повышенный риск => задаем дополнительные вопросы.
Да ну. Что такого не обычного, что раньше держал на депозитах, а теперь, когда проценты на них стали ниже плинтуса, а облигации купить, наоборот, появилась возможность, решил вложить деньги несколько другим способом? И что такое риск для банка в плане проверки были ли уплачены с этих средств налоги?
_hunter написав:Ну и касательно "прошел проверку для покупки = чист аки младенец" -- это же _разные_ финмоны -- и проверка финмона банка совсем не указ финмону государства (ака налоговая).
Да то и оно, что разные. Они даже в разных банках разные. Поэтому исходный вопрос "Для физика деньги от продажи или от погашения овгз - это источник для финмона или нет?" нужно сильно уточнять и спрашивать у того конкретного финмона, для которого нужен источник. Судя по тому, что задававший молчит, он уже туда пошёл
Scholar написав:Вопрос. Для физика деньги от продажи или от погашения овгз - это источник для финмона или нет? (по аналогии с продажей недвиги или акций / долей в бизнесе)
Что такое "источник для финмона"? -- это "= подпадают под финмон" или это "= освобождают от финмона"?
Граждане Украины могут подать добровольную декларацию с указанием активов, которые им принадлежат, и из которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года, в частности: ... ценные бумаги, ...
Речь об "освобождении", о достаточности доказательств происхождения
_hunter написав:Если бы человек сдавал декларацию -- у него бы не возник вопрос "источника для финмона"
Агащазз. Я сейчас пытаюсь пройти в Альфе финмон для покупки облигаций. Много лет ФЛП, хотя и периодами на зарплате. Декларации всякие сдавались в большом количестве. Толку-то... Справки о доходах принимаются только за последние 10 лет (это ещё мягкие условия. В Привате только за два). Указан там "доход виплачений замозайнятiй особi" - возьми ещё какую-то непонятную справку о подтверждении этого дохода. Принёс справку, что за 10 лет был доход по депозитам в сумме N денег - молодец, а теперь принеси справку про сумму каждого депозита и, самое главное, что эти депозиты были за подтверждённый доход. Был доход от ФЛП? В подтверждённый доход засчитывается только 70% от него (а если занимавшегося торговой деятельностью, то и только 30%). Хотя от зарплаты почему-то все 100%. В общем, походу, не пройду я финмон. Забавно, что при этом я могу купить и продать квартиру и тогда доход от продажи резко становится подтверждённым (но в пределах 10 лет). В наследство могу оставить - для получателя станет подтверждённым.
Если такое подтверждение будут требовать для всех крупных покупок - это будет адъ.
И именно поэтому я таки тоже спрашивал (только не здесь, а в Альфе) зачтётся ли мне потом доход от продажи облигаций мне в подтверждённые. Пообещали, что зачтётся. Но тоже, небось, в лучшем случае только на 10 лет.
О, в этом суть вопроса.
А если это будет не досрочная продажа, а погашение по сроку?
moveton написав:И именно поэтому я таки тоже спрашивал (только не здесь, а в Альфе) зачтётся ли мне потом доход от продажи облигаций мне в подтверждённые. Пообещали, что зачтётся. Но тоже, небось, в лучшем случае только на 10 лет.
О, в этом суть вопроса.
А если это будет не досрочная продажа, а погашение по сроку?
Какая разница досрочная продажа или в срок? На самом деле, когда я спрашивал, речь шла как раз о втором варианте. Но это для альфовских облигаций. Что там для ОВГЗ, в особенности для тех, которые покупались без финмона - это не скажу.
Scholar написав:Вопрос. Для физика деньги от продажи или от погашения овгз - это источник для финмона или нет? (по аналогии с продажей недвиги или акций / долей в бизнесе)
Что такое "источник для финмона"? -- это "= подпадают под финмон" или это "= освобождают от финмона"?
Граждане Украины могут подать добровольную декларацию с указанием активов, которые им принадлежат, и из которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года, в частности: ... ценные бумаги, ...
Речь об "освобождении", о достаточности доказательств происхождения
В таком случае ответ -- "конечно же нет". Потому как ответчает только на вопрос "где деньги взял? -- в тумбочке". Но не отвечает на вопрос "а в тумбочке деньги откуда".