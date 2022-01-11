Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

moveton написав:

_hunter написав: Если бы человек сдавал декларацию -- у него бы не возник вопрос "источника для финмона" Если бы человек сдавал декларацию -- у него бы не возник вопрос "источника для финмона"

Агащазз. Я сейчас пытаюсь пройти в Альфе финмон для покупки облигаций. Много лет ФЛП, хотя и периодами на зарплате. Декларации всякие сдавались в большом количестве. Толку-то... Справки о доходах принимаются только за последние 10 лет (это ещё мягкие условия. В Привате только за два). Указан там "доход виплачений замозайнятiй особi" - возьми ещё какую-то непонятную справку о подтверждении этого дохода. Принёс справку, что за 10 лет был доход по депозитам в сумме N денег - молодец, а теперь принеси справку про сумму каждого депозита и, самое главное, что эти депозиты были за подтверждённый доход. Был доход от ФЛП? В подтверждённый доход засчитывается только 70% от него (а если занимавшегося торговой деятельностью, то и только 30%). Хотя от зарплаты почему-то все 100%. В общем, походу, не пройду я финмон. Забавно, что при этом я могу купить и продать квартиру и тогда доход от продажи резко становится подтверждённым (но в пределах 10 лет). В наследство могу оставить - для получателя станет подтверждённым.Если такое подтверждение будут требовать для всех крупных покупок - это будет адъ.И именно поэтому я таки тоже спрашивал (только не здесь, а в Альфе) зачтётся ли мне потом доход от продажи облигаций мне в подтверждённые. Пообещали, что зачтётся. Но тоже, небось, в лучшем случае только на 10 лет.