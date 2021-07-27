Російський газовий монополіст Газпром зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався 31 липня і вже 2 серпня завершився.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:32
Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи
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Дивися повний текст Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи.
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:32
А нам то какое дело? Качают-,не качают , это проблемы России и Европы. Нас волнует чтобы НАШ украинский газ нам продавали по себестоимости. А вот с этим глухо, куча бандюков во власти и наши зарубежные заклятые друзья продолжают нас грабить и мародёрствовать.
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