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Газпром зупинив закачування
газу в ПСГ Європи

Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:32

Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст Газпром зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався 31 липня і вже 2 серпня завершився.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:32

А нам то какое дело? Качают-,не качают , это проблемы России и Европы. Нас волнует чтобы НАШ украинский газ нам продавали по себестоимости. А вот с этим глухо, куча бандюков во власти и наши зарубежные заклятые друзья продолжают нас грабить и мародёрствовать.
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:12

finuser382,
боти вже і сюди дістались?
apyvovar
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