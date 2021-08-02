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АЗС можуть підняти ціни
пальне майже до 32 гривень:...

АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:48

АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Дивися повний текст АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень: оприлюднено нову максимальну ціну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:22

Никогда госрегулирование не приводило к адекватным последствиям
bazaland
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:10

В Казахстане 95 в районе 13-14грн топливный рынок регулирует государство и уже не один год,и представьте что никакого дефицита топлива нет и цены не прыгают от балды как у нас,автогаз год назад 10грн а сейчас 18 и вроде как так и надо,это не рыночная экономика а обычная спекуляция перемешаннвя с политикой...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:54

для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.


вот так новость....

а тем временем 95пульс на окко по 34 грн!!!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:40

  Slon_Nosov написав:
для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.


вот так новость....

а тем временем 95пульс на окко по 34 грн!!!


Так это так называемое "брендированное топливо" -- его стоимость не регулируется.
Обычный 95-й по 31.86 вполне в рамки укладывается :lol:
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр
_hunter
 
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