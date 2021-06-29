|
|
Кабмін звільнив Геращенка з МВС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Його звільнили за власним бажанням.
Дивися повний текст Кабмін звільнив Геращенка з МВС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94807
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 04 сер, 2021 18:25
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6788
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3211 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор