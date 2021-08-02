Про це розповів Юрій Шоломицький.
Дивися повний текст В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:23
В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз
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Дивися повний текст В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз.
Додано: Сер 04 сер, 2021 20:24
Угадывать курс доллара в Украине - неблагодарное занятие. Может быть и 30-ть, а может стать и 25-ть, а вероятнее - больше 30-и.
Додано: Сер 04 сер, 2021 23:31
о . опять началось - 30, 30, не, 40, не-не-не, 50 -
а в итоге даже 29 осилить не могут-не дают.
честно , надоело уже
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