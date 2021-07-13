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Київміськбуд пообіцяв в
2021-му ввести в експлуатацію...

Київміськбуд пообіцяв в 2021-му ввести в експлуатацію...
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:53

Київміськбуд пообіцяв в 2021-му ввести в експлуатацію...

Пропонуємо до обговорення:
"Київміськбуд" має намір в 2021 році ввести в експлуатацію сім житлових комплексів корпорації "Укрбуд". Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в холдингової компанії.

Дивися повний текст Київміськбуд пообіцяв в 2021-му ввести в експлуатацію сім «укрбудівських» ЖК.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:53

Интересно какие это будут 7 ЖК? Как уточнить? Или это "тайна"...
strad88
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Модератори: Ірина_, Модератор

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