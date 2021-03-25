Главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну вручили підозру. Йому інкримінують отримання хабара в розмірі понад 1 млн гривень.
Дивися повний текст Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабара.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 07:03
Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні...
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Дивися повний текст Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабара.
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