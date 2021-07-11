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Світовий комп'ютерний
ринок зріс на 15%

Світовий комп'ютерний ринок зріс на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:41

Світовий комп'ютерний ринок зріс на 15%

Пропонуємо до обговорення:
Глобальний попит на комп'ютери продовжує залишатися на високому рівні. У Counterpoint Research нарахували 80,1 млн пристроїв (+ 15% «YoY»), відвантажених на світовий ринок за підсумками другої календарної чверті року.

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Модератори: Ірина_, Модератор

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