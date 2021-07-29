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Прямі іноземні інвестиції в
Україну за І півріччя зросли...

Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:09

Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження прямих іноземних інвестицій визначаються головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів.

Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли на $2,7 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:09

Можно подробно какие новые предприятия открылись?
smatros
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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