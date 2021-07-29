Надходження прямих іноземних інвестицій визначаються головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів.
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли на $2,7 мільярда.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:09
Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли...
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Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли на $2,7 мільярда.
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