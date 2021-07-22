Про це він повідомив в Facebook.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: Марченко пояснив нюанси.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:11
Накопичувальна пенсія: Марченко пояснив нюанси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: Марченко пояснив нюанси.
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:11
Проблема накопительной системы государство не решит, оно может его использовать и в солидарной...Что накапливать не ясно, если ПФ дефицитный, за счет чего, и самое главное - вопрос надежности и инфляции...РФ - уже какой год заморозила накопительную систему...
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:29
Так он дефицитный из-за неплательщиков -- они из ПФ ничего получать и не будут: стандартная идея с национализацией/приватизацией
Вот это да -- интересный вопрос.
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:55
Классная Афера! 30 лет собирать бабло с "оленей" и никому ничего не выплачивать! А через 30 лет или "ишак заговорит или падишах помрет!"
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:58
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