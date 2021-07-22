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Накопичувальна пенсія:
Марченко пояснив нюанси

Накопичувальна пенсія: Марченко пояснив нюанси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:11

Накопичувальна пенсія: Марченко пояснив нюанси

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в Facebook.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: Марченко пояснив нюанси.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:11

Проблема накопительной системы государство не решит, оно может его использовать и в солидарной...Что накапливать не ясно, если ПФ дефицитный, за счет чего, и самое главное - вопрос надежности и инфляции...РФ - уже какой год заморозила накопительную систему...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:29

  laa1999 написав:Проблема накопительной системы государство не решит, оно может его использовать и в солидарной...Что накапливать не ясно, если ПФ дефицитный, за счет чего, и самое главное - вопрос надежности и инфляции...РФ - уже какой год заморозила накопительную систему...

Так он дефицитный из-за неплательщиков -- они из ПФ ничего получать и не будут: стандартная идея с национализацией/приватизацией :)
Вот это да -- интересный вопрос.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:58

  Alexnik написав:Классная Афера! 30 лет собирать бабло с "оленей" и никому ничего не выплачивать! А через 30 лет или "ишак заговорит или падишах помрет!"

Ну, в мордоре так и сделали, собственно. А в той же Польше -- ишак вполне себе разговорчивым оказался...
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:20

В накопительной пенсии, министерство социальной политики с пенсионными фондами в каждом районе будет?
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:43

Мы сами в состоянии накапливать наши деньги!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:05

Это просто дополнительный налог и создание дополнительного пула денежных средств типа овгз,но практически бесплатный и ответственности никакой (инфляция, «правильные» инвестиции в нужные компании и т.д.). Новый союз «Меча и орала».
ivankhominskiy
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