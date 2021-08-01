Таку зарплату пропонують далекобійникам.
Дивися повний текст Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33
Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч.
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33
Требования: возраст не старше 56 лет, опыт работы не меньше года в Украине и не меньше 3 месяцев в Eвропе.
Зарплата 400 евро, ставка и 58 евро в день, что в эквиваленте 2140-2200 евро в месяц. График работы 3 месяца через 1 и 5/2 (недель) (это самый удобный для фирмы).
Финанс юа тоже не парит что работа в Польше подразумевает работу без выходных вообще.
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