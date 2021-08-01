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Українським заробітчанам
платять у Польщі понад 70 тисяч

Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33

Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Таку зарплату пропонують далекобійникам.

Дивися повний текст Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33

Требования: возраст не старше 56 лет, опыт работы не меньше года в Украине и не меньше 3 месяцев в Eвропе.

Зарплата 400 евро, ставка и 58 евро в день, что в эквиваленте 2140-2200 евро в месяц. График работы 3 месяца через 1 и 5/2 (недель) (это самый удобный для фирмы).

Финанс юа тоже не парит что работа в Польше подразумевает работу без выходных вообще.

Новый мир в котором мы живем
konstantin-s
 
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