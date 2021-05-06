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Сільки біогазових станцій за
рік ввели в експлуатацію в...

Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:45

Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Біоенергетична асоціація України на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:45

Нормальный возобновляемый источник энергии, в отличии от солнечных панелек построенных "инвесторами" - офшорниками. Возобновляемый да .... но почему зеленый? Сжигание биогаза по выбросам практически ни чем не отличается от сжигания обычного газа из трубы.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:56

  Джон написав:Нормальный возобновляемый источник энергии, в отличии от солнечных панелек построенных "инвесторами" - офшорниками. Возобновляемый да .... но почему зеленый? Сжигание биогаза по выбросам практически ни чем не отличается от сжигания обычного газа из трубы.

Потому, что возобновляемый="зеленый".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:44

Re: Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в.

  _hunter написав:Потому, что возобновляемый="зеленый".
М да полет мысли иногда поражает... даже не смею спросить - а в чем собственно зеленый от возобновляемого отличается? Или по вашему понятия тождественны и различия нет? Уточню - в плане генерации энергии...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:09

  Джон написав:
  _hunter написав:Потому, что возобновляемый="зеленый".
М да полет мысли иногда поражает... даже не смею спросить - а в чем собственно зеленый от возобновляемого отличается? Или по вашему понятия тождественны и различия нет? Уточню - в плане генерации энергии...

Ох петросян... -- я уже как-то рекомендовал подобновить методички:
Зеленый тариф на электроэнергию – специальный тариф, по которому государство, в лице государственного предприятия «Энергорынок», покупает у предприятий различных форм собственности и физических лиц электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, биомассы, а также воды (малых ГЭС).

https://utem.org.ua/cats/zakon_o_zelenom_tarife
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:25

просто шедеврально.. подозреваю что Шариков Полиграф Полиграфович все же успел оставить потомков среди людей)... Как можно сравнивать источник энергии ( Возобновляемые/Невозобновляемые), с тарифом на его покупку государством? Биогаз это - ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ источник энергии а вот тариф по которому его покупают называется ЗЕЛЕНЫЙ... Например ТЭС работающая на торфе и коптящая как паровоз это возобновляемый источник энергии ибо при определенном балансе восстановление торфа на болоте/его потребление ТЭС можно назвать ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ источником энергии..но уж никак не ЗЕЛЕНЫМ. Хотя сомневаюсь что потомок шарикова что то понял).
Джон
 
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