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Світові ціни на продовольство знижуються другий місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:38
Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на продовольчі товари у липні продовжили знижуватися другий місяць поспіль – вони зростали протягом року та сягнули найвищого за 10 років рівня у травні.
Дивися повний текст Світові ціни на продовольство знижуються другий місяць поспіль після рекорду за 10 років – ООН
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:38
А в Україні - пік, без тенденції до зниження ( цукор, олія)
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bobo
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:55
bobo написав:
А в Україні - пік, без тенденції до зниження ( цукор, олія)
Говорят цена на масло завышена под какие-то схемы с возвратом НДС. Если так, то вполне возможно цена будет высокой даже если масло вообще не будут покупать и его прийдется выкидывать после истечения срока годности.
С сахаром наверно тоже чтото подобное.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:19
А вот жители США, например, скулят, что хавка подорожала, инфляция прёт. Т.е. что-то не падает ничего в мире, как бы.
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