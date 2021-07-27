Про це повідмоляє Мін'юст.
Дивися повний текст Боржник сплатив аліменти на 4 дітей за 9-років заради виїзду за кордон.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 08:55
Боржник сплатив аліменти на 4 дітей за 9-років заради...
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Дивися повний текст Боржник сплатив аліменти на 4 дітей за 9-років заради виїзду за кордон.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 08:55
О, а говорили, что нельзя закрывать выезд, а то человек не сможет на клубнику выехать, чтобы алименты заплатить.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:00
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