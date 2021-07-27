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Боржник сплатив аліменти на
4 дітей за 9-років заради...

Боржник сплатив аліменти на 4 дітей за 9-років заради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 08:55

Боржник сплатив аліменти на 4 дітей за 9-років заради...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідмоляє Мін'юст.

Дивися повний текст Боржник сплатив аліменти на 4 дітей за 9-років заради виїзду за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 08:55

О, а говорили, что нельзя закрывать выезд, а то человек не сможет на клубнику выехать, чтобы алименты заплатить.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:00

  yevgenmuza написав:О, а говорили, что нельзя закрывать выезд, а то человек не сможет на клубнику выехать, чтобы алименты заплатить.

Да вообще не проблема -- в "швыдко-грошах" займ взял, выехал/собрал клубнику -- в следующем месяце отдал :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:11

Не хотят работать в Украине за копейки люди
smatros
 
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