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НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад...
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках ФГФВО налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень.
Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 200 тисяч гривень
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:58
Депозит "до 10 гривен" - это чтоб на заправке чаевые дать в следующем месяце?
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Angelo77
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:12
Angelo77 написав:
Депозит "до 10 гривен" - это чтоб на заправке чаевые дать в следующем месяце?
Просто статья криво названа:
Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються таким чином:
Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...
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_hunter
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:12
це приватівська скарбничка(добровільно примусова) всю статистику запорола, по факту 1млн.депозитів
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shlyocuk
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:14
_hunter написав:
Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...
Не только "накопительные". Все счета, в том числе карточные - по методике НБУ под "депозитами" подразумеваются вообще все счета клиентов, в том числе текущие/карточные
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Faceless
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:23
Faceless написав: _hunter написав:
Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...
Не только "накопительные". Все счета, в том числе карточные - по методике НБУ под "депозитами" подразумеваются вообще все счета клиентов, в том числе текущие/карточные
Значит еще кривее, чем я ожидал название
Кстати: НБУ могло бы и дальше 0.5ляма посчитать... -- если уж от 10-ти гривен шагать решили
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_hunter
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:26
_hunter написав: Faceless написав: _hunter написав:
Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...
Не только "накопительные". Все счета, в том числе карточные - по методике НБУ под "депозитами" подразумеваются вообще все счета клиентов, в том числе текущие/карточные
Значит еще кривее, чем я ожидал название
Кстати: НБУ могло бы и дальше 0.5ляма посчитать... -- если уж от 10-ти гривен шагать решили
10 гривен указаны потому, что это порог, ниже которого не распространяются гарантии фонда.
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Faceless
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