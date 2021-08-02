RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ назвав кількість банківських
депозитів на суму понад...

НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:57

НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках ФГФВО налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень.

Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 200 тисяч гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:58

Депозит "до 10 гривен" - это чтоб на заправке чаевые дать в следующем месяце?
Angelo77
 
Повідомлень: 236
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:12

  Angelo77 написав:Депозит "до 10 гривен" - это чтоб на заправке чаевые дать в следующем месяце?

Просто статья криво названа:
Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються таким чином:

Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...
_hunter
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:12

це приватівська скарбничка(добровільно примусова) всю статистику запорола, по факту 1млн.депозитів
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:14

Re: НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад

  _hunter написав:Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...

Не только "накопительные". Все счета, в том числе карточные - по методике НБУ под "депозитами" подразумеваются вообще все счета клиентов, в том числе текущие/карточные
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29706
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 7197 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:23

  Faceless написав:
  _hunter написав:Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...

Не только "накопительные". Все счета, в том числе карточные - по методике НБУ под "депозитами" подразумеваются вообще все счета клиентов, в том числе текущие/карточные

Значит еще кривее, чем я ожидал название :)
Кстати: НБУ могло бы и дальше 0.5ляма посчитать... -- если уж от 10-ти гривен шагать решили :)
_hunter
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:26

  _hunter написав:
  Faceless написав:
  _hunter написав:Т.е. это просто всякие "накопительные" карт-счета посчитали...

Не только "накопительные". Все счета, в том числе карточные - по методике НБУ под "депозитами" подразумеваются вообще все счета клиентов, в том числе текущие/карточные

Значит еще кривее, чем я ожидал название :)
Кстати: НБУ могло бы и дальше 0.5ляма посчитать... -- если уж от 10-ти гривен шагать решили :)

10 гривен указаны потому, что это порог, ниже которого не распространяются гарантии фонда.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29706
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 7197 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36%...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 09:28
2 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 10:14
Moimir
Українським заробітчанам платять у Польщі понад 70 тисяч
R2 » Чет 05 сер, 2021 14:33
3 244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 22:11
Grover
Шмигаль: вже є понад 25 інвесторів, які хочуть...
R2 » Пон 02 сер, 2021 09:00
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 10:37
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.