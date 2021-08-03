Першу частину нової окружної дороги навколо Києва Укравтодор почне будувати у 2021 році.
Дивися повний текст В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову окружну дорогу навколо Києва.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:05
В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову...
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Дивися повний текст В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову окружну дорогу навколо Києва.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:06
В Китае небоскрёбы строят за 3 месяца. А в Европе мост могут поставить за выходные и ввести в эксплуатацию. Всё идёт поминутно. А не погодово.
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