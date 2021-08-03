RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Офісі президента розповіли,
коли почнуть будувати нову...

В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:05

В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову...

Пропонуємо до обговорення:
Першу частину нової окружної дороги навколо Києва Укравтодор почне будувати у 2021 році.

Дивися повний текст В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову окружну дорогу навколо Києва.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94835
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:06

В Китае небоскрёбы строят за 3 месяца. А в Европе мост могут поставить за выходные и ввести в эксплуатацию. Всё идёт поминутно. А не погодово.
softfavorite
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Офісі президента пропонують відшкодовувати еквайринг...
R2 » Чет 05 сер, 2021 10:07
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 10:07
R2
477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від...
R2 » Сер 04 сер, 2021 12:26
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 12:28
_hunter
В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ
R2 » Вів 03 сер, 2021 14:44
5 407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 11:10
777444

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96572)
06.08.2021 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.