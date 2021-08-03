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Українці стали частіше
стикатися зі складнощами при...

Українці стали частіше стикатися зі складнощами при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:55

Українці стали частіше стикатися зі складнощами при...

Пропонуємо до обговорення:
Банки почали все частіше відмовляються приймати банкноти підозрілого походження.

Дивися повний текст Українці стали частіше стикатися зі складнощами при обміні валюти: кого це стосується.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:55

- дабы удостовериться, что данная банкнота ни была задействована в каких-то подозрительных сделках, как наркоторговля, торговля оружием, прочие незаконные операции. -
Че они там курят? Не принимаем потому что за эти деньги кто то где то оружие купил?
Так тогда это уже не деньги, фуфло гонят.
p_a_l
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