Банки почали все частіше відмовляються приймати банкноти підозрілого походження.
Дивися повний текст Українці стали частіше стикатися зі складнощами при обміні валюти: кого це стосується.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:55
Українці стали частіше стикатися зі складнощами при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали частіше стикатися зі складнощами при обміні валюти: кого це стосується.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:55
- дабы удостовериться, что данная банкнота ни была задействована в каких-то подозрительных сделках, как наркоторговля, торговля оружием, прочие незаконные операции. -
Че они там курят? Не принимаем потому что за эти деньги кто то где то оружие купил?
Так тогда это уже не деньги, фуфло гонят.
|