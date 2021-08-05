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В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати українців — Гетманцев
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R2
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:30
Идите нахер, мудаки. Сами задекларировали по миллиону биткоинов бесплатно, а мы что-то платить должны.
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yevgenmuza
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:54
а як же презумпція невинуватості: не я маю доказувати що я не винен, а ви маєте доказувати що я винен. Гетьманцева під суд за порушення Конституції України.
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ggl_inter
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:18
ggl_inter написав:
а як же презумпція невинуватості: не я маю доказувати що я не винен, а ви маєте доказувати що я винен. Гетьманцева під суд за порушення Конституції України.
Снова эта 62-я... Вы ее внимательно прочитайте: это касается _только_ уголовного суда:
Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть
подвергнуто уголовному наказанию
, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда
.
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.
{Официальное толкование положения части третьей статьи 62, согласно которому обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, см. в Решении Конституционного Суда № 12-рп / 2011 от 20.10.2011}
В случае отмены приговора суда как неправосудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным осуждением.
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_hunter
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