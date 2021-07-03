В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати...

Додано: Пон 09 сер, 2021 10:51

BIGor написав: _hunter написав: В той теме этот вопрос задавался, но он слишком неудобный, похоже -- никто не ответил: а НДФЛ с черной ЗП работодатель тоже платить запрещает -- под угрозой увольнения? Или это, всетаки, дух вильнолюдыны виноват?.. В той теме этот вопрос задавался, но он слишком неудобный, похоже -- никто не ответил: а НДФЛ с черной ЗП работодатель тоже платить запрещает -- под угрозой увольнения? Или это, всетаки, дух вильнолюдыны виноват?..

Вы так и ничего не поняли

1. Работник не должен платить налоги за работодателя.

2. Даже если он заплатит НДФЛ вместо работодателя - его зарплата станет неконкурентоспособной на рынке - и ему придется уволится. Вы так и ничего не поняли1. Работник не должен платить налоги за работодателя.2. Даже если он заплатит НДФЛ вместо работодателя - его зарплата станет неконкурентоспособной на рынке - и ему придется уволится.

Вы так и ничего не поняли1. НДФЛ с черного нала -- это не "налоги за работодателя"2. Так если все платить будут -- его зарплата останется вполне себе конкурентоспособной на рынке.Ну и возвращаясь к чинушам и прочим бесполезным трутням на теле героического трудового народа: у них же тоже проблемы есть -- не купишь новий айфон коханкам щороку -- или любовница уйдет или коллеги залошат -- и ему придется уволитсяПТУшные гопники, кстати, они ж тоже мобилки у "не мамонтов" не от любви к искуству ходят отбирают: без такого нехитрохого приработка они со своей ПТУшной стипендией будут неконкурентоспособны на рынке - и им придется уйти из ПТУ...