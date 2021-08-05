Нині 98% ринку таксі перебуває в тіні.
Дивися повний текст Реформа ринку таксі: що пропонують у Офісі ефективного регулювання.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:00
Реформа ринку таксі: що пропонують у Офісі ефективного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реформа ринку таксі: що пропонують у Офісі ефективного регулювання.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:00
Что бы 98% рынка такси не находился в тени их нужно оборудовать кондиционерами.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:59
В Таиланде вкаждом такси весит патент, а по цвету можно определить его действие, и вообще пусть посмотрят фильм Такси, Люка Бессона и нечо не придумывают....
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