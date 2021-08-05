RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реформа ринку таксі: що
пропонують у Офісі ефективного...

Реформа ринку таксі: що пропонують у Офісі ефективного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:00

Реформа ринку таксі: що пропонують у Офісі ефективного...

Пропонуємо до обговорення:
Нині 98% ринку таксі перебуває в тіні.

Дивися повний текст Реформа ринку таксі: що пропонують у Офісі ефективного регулювання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94844
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:00

Что бы 98% рынка такси не находился в тени их нужно оборудовать кондиционерами.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:43

Клієнти будуть задоволені новим тарифам. (Не будуть)
megabrutaldeath
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:59

В Таиланде вкаждом такси весит патент, а по цвету можно определить его действие, и вообще пусть посмотрят фильм Такси, Люка Бессона и нечо не придумывают....
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 12:05
2 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 14:27
unicdima
До 2 місяців за гривню – прорив на ринку МФО
R2 » П'ят 06 сер, 2021 13:44
0 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 13:44
R2
В Офісі президента пропонують відшкодовувати еквайринг...
R2 » Чет 05 сер, 2021 10:07
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 10:07
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.