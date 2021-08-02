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Зеленський підписав закон
про перехід на paperless

Зеленський підписав закон про перехід на paperless
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:15

Зеленський підписав закон про перехід на paperless

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про перехід на paperless.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:15

швидше б ці всі папірці та копії документів пішли в минуле
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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