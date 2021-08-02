Президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про перехід на paperless.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:15
Зеленський підписав закон про перехід на paperless
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Дивися повний текст Зеленський підписав закон про перехід на paperless.
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