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Верховна Рада купила нових
автомобілів на 18 мільйонів...

Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:50

Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
*Вартість одного транспортного засобу* становила 852 857 грн ($ 31 600).

Дивися повний текст Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів грвень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:54

яке економічне обґрунтування щодо вибору саме цієї моделі?
Tamagoch
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