|
|
Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:50
Пропонуємо до обговорення:
*Вартість одного транспортного засобу* становила 852 857 грн ($ 31 600).
Дивися повний текст Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів грвень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94849
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:54
яке економічне обґрунтування щодо вибору саме цієї моделі?
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему