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Кабмін виділив 82,5 млн гривень
на проведення перепису...

Кабмін виділив 82,5 млн гривень на проведення перепису...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 17:05

Кабмін виділив 82,5 млн гривень на проведення перепису...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів виділив 82,5 млн гривень на впровадження сервісу для ідентифікації громадян за номером мобільного телефону для перепису населення, запланованого на 2023 рік, через Інтернет.

Дивися повний текст Кабмін виділив 82,5 млн гривень на проведення перепису населення через інтернет.
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