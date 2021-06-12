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Чи потрібно реєструвати
ГБО: суд дав роз'яснення

Чи потрібно реєструвати ГБО: суд дав роз'яснення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 18:44

Чи потрібно реєструвати ГБО: суд дав роз'яснення

Пропонуємо до обговорення:
Водій встановив на автомобілі газобалонне обладнання.

Дивися повний текст Чи потрібно реєструвати ГБО: суд дав роз'яснення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 18:45

Кто бы сомневался.
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