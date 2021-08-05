У липні 2021 року фізичні особи продали понад 2 млрд доларів в еквіваленті готівкою.
Дивися повний текст У липні українці продали найбільше готівкової валюти за всю історію спостережень.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:31
У липні українці продали найбільше готівкової валюти за...
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Дивися повний текст У липні українці продали найбільше готівкової валюти за всю історію спостережень.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:32
Три стадии бедности в Одессе:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придется менять доллары
Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:41
График совершенно не годный, и делать по нему какие-то особенные выводы нельзя. Почему? А потому что согласно ему получается, что в 2015, 2016 году все выехали и выключили в аэропорту свет. На каком основании я могу тогда говорить о точности опубликованных цифЕр 2012 года, или 2021 года.
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