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У липні українці продали
найбільше готівкової валюти за...

У липні українці продали найбільше готівкової валюти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:31

У липні українці продали найбільше готівкової валюти за...

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2021 року фізичні особи продали понад 2 млрд доларів в еквіваленті готівкою.

Дивися повний текст У липні українці продали найбільше готівкової валюти за всю історію спостережень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:32

Три стадии бедности в Одессе:

1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придется менять доллары
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:41

График совершенно не годный, и делать по нему какие-то особенные выводы нельзя. Почему? А потому что согласно ему получается, что в 2015, 2016 году все выехали и выключили в аэропорту свет. На каком основании я могу тогда говорить о точности опубликованных цифЕр 2012 года, или 2021 года.
Alex2007
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