Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47
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Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це триватиме - прогноз від ексглави НБУ
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47
Данная мадам лучше б еще уточнила, а кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь.
А еще лучше если б она приехала в Украину и пришла в гости к правоохранительным органам, а правоохранительные органы нашли в себе силы задать "пару неудобных вопросов".
Alex2007
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:55
Alex2007 написав:
кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь
Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
Ukrainian
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:27
Ukrainian написав: Alex2007 написав:
кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь
Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
Нагадайте будь-ласка що було з цінами в 2014-2015 роках? (6-7 років назад)
BIGor
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Додано: Суб 07 сер, 2021 08:31
Ее так и не посадили?
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Додано: Нед 08 сер, 2021 12:34
BIGor написав: Ukrainian написав: Alex2007 написав:
кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь
Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
Нагадайте будь-ласка що було з цінами в 2014-2015 роках? (6-7 років назад)
Да тоже самое что будет в скором будущем. Глобальные кризисы никто не отменял, тем более в Украине. Осень-зима все покажет.
p_a_l
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:16
Запуск Северного потока - 2, покажет реальный курс валют=)
Феодал
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:36
цыплят по осени считают
Феодал
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:19
как пример, жк рыбальский -
https://nerukhomi.ua/n-zhiloj-rajon-rybalsky/
, с 36к грн до 50 за 2 месяца, думаю скоро это закончится, у людей денег стало гораздо меньше
_Klim
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