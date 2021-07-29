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Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх...
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Додано: Суб 07 сер, 2021 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Голова компанії Tesla Ілон Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх моделях його електромобілів.
Дивися повний текст Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх моделях Tesla
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Додано: Суб 07 сер, 2021 08:39
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