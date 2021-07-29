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Маск підтвердив зникнення
традиційного керма в усіх...

Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 08:34

Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх...

Пропонуємо до обговорення:
Голова компанії Tesla Ілон Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх моделях його електромобілів.

Дивися повний текст Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх моделях Tesla.
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