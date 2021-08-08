Українців попередили, що опалювальний сезон може...
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Gastarbaiter написав:Очередная журналистская шиза. Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.
ТЭС (в основном) работают на угле. Во многих городах/районах -- ТЭС единственный источник ГВП/ЦО. Продолжать?..
ТЭС вырабатывают электроэнергию. Горячая вода с них идет максимум в ближайший городок энергетиков. Вы много знаете ТЭС в крупных городах? Вы много знаете теплопроводов, идущих на десятки и сотни км от ТЭС в облцентры? ТЭЦ же многие работают на газе. Продолжайте.
BIGor Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды
Согласен. Когда была горячая централизованная, несколько лет назад, там такой ценник неадекватный влупили(даже по тем временам), что отключение горячей воды - было воспринято позитивом. У всех давно нагреватели стоят. Если бы Украина была развитой страной, учитывая наличие и АЭС и ГЭС и пр., то теоретически - даже отопление можно было перевести на элетронагреватели. Но, т.к. у нас Система заточена на "отжать бабло у народа", то никакие передовые технологии, никто внедрять не будет. Если и внедрят что-то, то так, что потом никто уже и рад не будет.
Gastarbaiter написав:Очередная журналистская шиза. Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.
ТЭС (в основном) работают на угле. Во многих городах/районах -- ТЭС единственный источник ГВП/ЦО. Продолжать?..
ТЭС вырабатывают электроэнергию. Горячая вода с них идет максимум в ближайший городок энергетиков. Вы много знаете ТЭС в крупных городах? Вы много знаете теплопроводов, идущих на десятки и сотни км от ТЭС в облцентры? ТЭЦ же многие работают на газе. Продолжайте.
Клиенты, например, Киевская ТЭЦ-6 (или 5) с вами категорически не согласны
Согласно проекту основным видом топлива на ТЭЦ-6 является природный газ, мазут используется как резервное топливо.
Тепловая энергия с ТЭЦ-5 отпускается по шести тепловым магистралям диаметром трубопроводов 900-1200 мм. Расход сетевой воды в отопительный период составляет около 31 000 куб. м /час. Согласно проекту основным видом топлива на станции является природный газ, мазут используется как резервное топливо.