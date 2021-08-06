Український фонд стартапів з 1 грудня 2019 року профінансував близько 2 тисяч стартапів на суму 5 млн доларів.
Дивися повний текст В Україні за три роки профінансовано близько двох тисяч стартапів.
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Додано: Суб 07 сер, 2021 15:53
В Україні за три роки профінансовано близько двох тисяч...
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Дивися повний текст В Україні за три роки профінансовано близько двох тисяч стартапів.
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