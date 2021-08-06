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В Україні за три роки
профінансовано близько двох тисяч...

В Україні за три роки профінансовано близько двох тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 15:53

В Україні за три роки профінансовано близько двох тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Український фонд стартапів з 1 грудня 2019 року профінансував близько 2 тисяч стартапів на суму 5 млн доларів.

Дивися повний текст В Україні за три роки профінансовано близько двох тисяч стартапів.
R2
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А что с выхлопом ? Тратить много ума не нужно.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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