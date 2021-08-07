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Українці виявилися на першому місці серед туристів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 сер, 2021 04:55
Пропонуємо до обговорення:
У квітні-червні 2021 року Туреччину відвідали понад 4 млн туристів, що на 56% більше, ніж у першому кварталі. Виручка туристичного сектора Туреччини у другому кварталі збільшилася на 22,5% і перевищила $3 млрд.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 04:55
Естественно на первом, страна бедная, нищебродов много, вот и ломятся в Турцию. Богатые в Одессе отдыхают, едят борщ за 228 грн, берут лежаки за 350 и купаются в прекрасной воде с лечебными водорослями и медузами.
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