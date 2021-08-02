Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність.
Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).
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Додано: Нед 08 сер, 2021 10:06
Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).
Додано: Нед 08 сер, 2021 10:09
"доведеться купувати нову спеціальність" ?
Додано: Нед 08 сер, 2021 10:21
Re: Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10.
Хтось ще й гроші отримав за цей маразм.
Додано: Нед 08 сер, 2021 10:34
Ничего не исчезнет. Налогувую полицию,"экономистов" СБУ и т.д. - не написали, очень нужные профессии.
Насмешили - бухгалтер исчезнет. С нашими налогами бухгалтер - вечная профессия.
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