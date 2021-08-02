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Українцям озвучили спеціальності,
які зникнуть через 10...

Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:06

Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10...

Пропонуємо до обговорення:
Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність.

Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).
R2
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Дурость какая-то.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:09

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність.

Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).

"доведеться купувати нову спеціальність" ?
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:21

Re: Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10.

Хтось ще й гроші отримав за цей маразм.
unicdima
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Ничего не исчезнет. Налогувую полицию,"экономистов" СБУ и т.д. - не написали, очень нужные профессии.
Насмешили - бухгалтер исчезнет. С нашими налогами бухгалтер - вечная профессия.
zloy_ukr
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