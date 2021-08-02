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Українцям озвучили спеціальності,
які зникнуть через 10...

Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:06

Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10...

Пропонуємо до обговорення:
Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність.

Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 11:40

У нас дизайнери сміття вже зараз працюють. Кожного дня бачу біля сміттєвих баків.
wolwo1968
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:26

Почему есть "космический пилот и пилотесса", но только "дизайнер мусора" и нет дизайнерши мусора? Дискриминируете женщин по половому признаку, не даёте такой перспективной в 2030 году специальности?
Alexanets
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:09

R2
агроном зникне - все будут есть мусор я так понял
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:25

Посміявся, дякую
espanol
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:59

Аудитор, бухгалтер, экономист...
Я бы хотел на программу посмотреть, которая заменит эти специальности. Которая научится правильно интерпретировать стандарты и налоговые кодексы, научится определять суть операций, независимо от их оформления, и будет строить модели, учитывая кучу неявных параметров.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:09

  Gastarbaiter написав:Я бы хотел на программу посмотреть, которая заменит эти специальности

TurboTax называется. Погуглите. Не у нас конечно - законы надо менять, чтобы можно было автоматизировать. Но то, что после её выхода (в штатах) бухи массово пошли на биржу - это факт.
N0mad
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:50

  N0mad написав:
  Gastarbaiter написав:Я бы хотел на программу посмотреть, которая заменит эти специальности

TurboTax называется. Погуглите. Не у нас конечно - законы надо менять, чтобы можно было автоматизировать. Но то, что после её выхода (в штатах) бухи массово пошли на биржу - это факт.

Ну, это для обычного налога физлиц. Я говорю про крупные компании, где ошибка может обойтись в миллионы долларов и зарплата налогового отдела на фоне этих рисков - копейки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:12

Более вероятно - спортивный комментатор
Потому что страна будет в таком дер ме, что всем будет не до спорта.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:09

Re: Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10.

Критику цього дебілізму повидаляли :D
мабуть вони колеги.
unicdima
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