Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність.
Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).
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Додано: Нед 08 сер, 2021 10:06
Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10 років (список).
Додано: Нед 08 сер, 2021 11:40
У нас дизайнери сміття вже зараз працюють. Кожного дня бачу біля сміттєвих баків.
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:26
Почему есть "космический пилот и пилотесса", но только "дизайнер мусора" и нет дизайнерши мусора? Дискриминируете женщин по половому признаку, не даёте такой перспективной в 2030 году специальности?
Додано: Нед 08 сер, 2021 17:59
Аудитор, бухгалтер, экономист...
Я бы хотел на программу посмотреть, которая заменит эти специальности. Которая научится правильно интерпретировать стандарты и налоговые кодексы, научится определять суть операций, независимо от их оформления, и будет строить модели, учитывая кучу неявных параметров.
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:09
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:50
Ну, это для обычного налога физлиц. Я говорю про крупные компании, где ошибка может обойтись в миллионы долларов и зарплата налогового отдела на фоне этих рисков - копейки.
Додано: Нед 08 сер, 2021 22:12
Более вероятно - спортивный комментатор
Потому что страна будет в таком дер ме, что всем будет не до спорта.
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:09
Re: Українцям озвучили спеціальності, які зникнуть через 10.
Критику цього дебілізму повидаляли
мабуть вони колеги.
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