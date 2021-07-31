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Spotify тестує дешевшу версію
підписки, в якій буде реклама

Spotify тестує дешевшу версію підписки, в якій буде реклама
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 11:31

Spotify тестує дешевшу версію підписки, в якій буде реклама

Пропонуємо до обговорення:
Музичний стрімінговий сервіс Spotify тестує дешевшу версію підписки Spotify Plus за $0,99 на місяць.

Дивися повний текст Spotify тестує дешевшу версію підписки, в якій буде реклама.
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