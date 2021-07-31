|
|
|
Spotify тестує дешевшу версію підписки, в якій буде реклама
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 сер, 2021 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Музичний стрімінговий сервіс Spotify тестує дешевшу версію підписки Spotify Plus за $0,99 на місяць.
Дивися повний текст Spotify тестує дешевшу версію підписки, в якій буде реклама
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94868
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 11:31
Дожилися, підписка з рекламою
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|