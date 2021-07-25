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Створили інсулін, який автоматично
регулює рівень цукру...

Створили інсулін, який автоматично регулює рівень цукру...
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 13:17

Створили інсулін, який автоматично регулює рівень цукру...

Пропонуємо до обговорення:
Інсулін, який після введення адаптується до рівня цукру, може стати реальністю. Вчені розробили "перемикач", який активується за допомогою простого сенсора, він реагує на цукор.

Дивися повний текст Створили інсулін, який автоматично регулює рівень цукру в крові.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 13:17

Очень обнадеживающие звучит,но читая об открытиях или уже готовых разработках напрашивается вопрос,когда же?Столько напридумывал в течении последних тридцати лет но кроме обычных уколов инсулином на практике пока ничего больным диабетом предложить не могут.Жаль,что так долго,так как люди бы молились на таких учённых,которые бы облегчили диабетикам контроль над уровнем сахара в крови.
valeot-v
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 14:12

Re: Створили інсулін, який автоматично регулює рівень цукру.

valeot-v написав:Очень обнадеживающие звучит,но читая об открытиях или уже готовых разработках напрашивается вопрос,когда же?Столько напридумывал в течении последних тридцати лет но кроме обычных уколов инсулином на практике пока ничего больным диабетом предложить не могут.Жаль,что так долго,так как люди бы молились на таких учённых,которые бы облегчили диабетикам контроль над уровнем сахара в крови.
Уже применяются такие типа пластыри с меленькой иглой и датчиком, они автоматически меряют уровень сахара и впрыскивают инсулин при необходимости.
Faceless
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