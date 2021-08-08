Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).
Дивися повний текст Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 16:39
Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць.
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:40
А ещё позавчера было: "В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюдений" https://news.finance.ua/ru/news/-/49816 ... ablyudenij Причём, судя по графику из той статьи, не только наличной, но и всей.
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