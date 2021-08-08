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Українці скоротили продаж
валюти банкам: скільки...

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:39

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Дивися повний текст Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:40

А ещё позавчера было: "В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюдений" https://news.finance.ua/ru/news/-/49816 ... ablyudenij Причём, судя по графику из той статьи, не только наличной, но и всей.
moveton
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