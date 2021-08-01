Про це пише "auto.24tv.ua":https://auto.24tv.ua/.
Дивися повний текст 10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:03
10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка).
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:04
Поляки самый нормальный народ. Зачем платить больше когда и бу отлично ездит.
Зараз переглядають цей форум: N0mad і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|