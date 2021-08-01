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10 країн, де продають найбільше
битих машин (інфографіка)

10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:03

10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "auto.24tv.ua":https://auto.24tv.ua/.

Дивися повний текст 10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:04

Поляки самый нормальный народ. Зачем платить больше когда и бу отлично ездит.
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