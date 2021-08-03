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Україна на честь 30-річчя
Незалежності запускає...

Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:55

Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає...

Пропонуємо до обговорення:
Контакт з компанією, що забезпечує запуск українського супутника "Січ 2-30" на ракеті Falcon 9, виробленої компанією SpaceX укладено і здійснено авансування робіт. Зараз ведуться випробування супутника і плануються роботи по адаптації до ракети, контрольні випробування, упаковка і транспортування на пускову базу в США. На сьогодні планова дата пуску супутника - грудень 2021 року.

Дивися повний текст Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає супутник, витративши на це понад 1 мільйон доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:55

А чому не написали яку він функцію виконуватиме? Це ж саме головне, а не те що він наш.
strlock
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