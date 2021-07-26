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Продав bitcoin — плати:
Мінцифри хоче оподаткувати...

Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 12:39

Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про оподаткування доходів від криптовалюта буде поданий до Верховної Ради у вересні цього року.

Дивися повний текст Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати доходи криптовалютчиків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 12:40

Почему 5 % и почему "хочет" ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 12:46

Так и сейчас надо платить, только по полной 18% - это обычный подоходный налог. Только никто не платит :). А вот теперь хотят налог уменьшить на заработок с крипты до 5%. Но будут ли его платить?... ;)
Ferox
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