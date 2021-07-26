Законопроект про оподаткування доходів від криптовалюта буде поданий до Верховної Ради у вересні цього року.
Дивися повний текст Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати доходи криптовалютчиків.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 12:39
Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати доходи криптовалютчиків.
Додано: Пон 09 сер, 2021 12:46
Так и сейчас надо платить, только по полной 18% - это обычный подоходный налог. Только никто не платит :). А вот теперь хотят налог уменьшить на заработок с крипты до 5%. Но будут ли его платить?... ;)
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